Feuerwehr Düren

FW Düren: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Patienten auf der L13

Düren (ots)

Kurz nach 12.00 wurde die Feuerwehr Düren am Freitag durch die Leitstelle über einen Verkehrsunfall zwischen zwei kollidierten PKW mit eingeklemmten Personen auf die L13 alarmiert. Vor Ort wurden zwei frontal ineinander gefahrene PKWs vorgefunden. In jedem PKW befand sich jeweils eine schwer verletzte Person. Beide Personen waren nicht eingeklemmt. Nach einer umfangreichen medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst wurden beide Patienten Krankenhäusern zugeführt. Einer der beiden Patienten musste hierbei mit einem Rettungshubschrauber in eine Universitätsklink geflogen werden. Es waren insgesamt 52 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell