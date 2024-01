Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden zum Auffinden der seit dem 06.12.2023 als vermisst gemeldeten Person in Moormerland

Leer (ots)

Am 06.12.2023 in den späten Nachmittagsstunden wurde ein in der Hemme-Janssen-Straße wohnhafter 82-Jähriger durch Angehörige als vermisst gemeldet. Es folgten umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Feuerwehr, die Polizei und Personenspürhunde. Weiter hatten Angehörige und Freunde nach dem Moormerländer gesucht. Die Suchmaßnahmen und Ermittlungen wurden wochenlang aufrechterhalten. Gestern, am 03.01.2024 in den Nachmittagsstunden, konnte der Vermisste verstorben aufgefunden werden. Ein Nachbar hatte den Verstorbenen während der Beseitigungen von Sturmschäden in einem von außen nicht einsehbaren Gebüsch auf seinem Grundstück zufällig aufgefunden und die Polizei informiert.

Zum derzeitigen Ermittlungszeitpunkt haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die auf ein Fremdverschulden Dritter hindeuten könnten. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Todesumständen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell