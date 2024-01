Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person und Sachschaden ++ Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person und Sachschaden

Emden - Am Samstag, 06.01.2024, 12.28 Uhr, befuhr ein 55jähriger PKW-Fahrer aus Emden mit seinem VW UP! den Leegeweg in Fahrtrichtung Larrelt, kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und fuhr so in den dortigen Graben. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr Emden und dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug geborgen und leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,71 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine entsprechende Anzeige gegen den Mann. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Am 06.01.2024, gegen 19:05 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 21jährigen Mann aus Leer, der mit seinem Pkw der Marke Renault die Christine-Charlotten-Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen festgestellt werden, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten könnten. Bei dem Leeraner wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell