POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 06.01.2024

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 06.01.2024

Fahrraddieb gestellt

Leer - Nicht weit gekommen ist ein 20-jähriger junger Mann aus Westoverledingen mit seiner Beute, nachdem dieser in der Fußgängerzone ein unverschlossenes Fahrrad mitgenommen hatte. Denn kurz nach der Tat wurde dieser in Höhe der Ledastraße gegen 02:10 Uhr des Samstages durch Polizeibeamte kontrolliert. Das schwarze Damenfahrrad der Marke Amsterdam wurde ihm abgenommen und sichergestellt. Ein Verfahren wegen Diebstahles wurde eingeleitet.

Einbruch in Pizzeria --Zeugensuche--

Emden - In den frühen Morgenstunden des Freitages gegen 03 Uhr ist ein bisher unbekannter Täter durch ein Fenster in eine Pizzeria in der Petkumer Straße eingedrungen und konnte dort dann einen geringen Betrag an Bargeld erbeuten. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Schlägerei mit einem unbekannten Opfer --Zeugensuche--

Emden - Am Freitagabend kam es gegen 23:30 Uhr auf einem Parkplatz der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einer Schlägerei unter mehreren männlichen Personen. Hierbei soll eine 4-köpfige Gruppe nach Zeugenaussagen auf eine Einzelperson eingeschlagen und -getreten haben. Die 4-köpfige Gruppe konnte kurz nach der Tat von der Polizei in Tatortnähe kontrolliert werden, das Opfer hingegen konnte nicht festgestellt werden und ist bisher unbekannt. Zeugen, die weitere Hinweise zu Tat, Täter und Opfer machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Führen eines E-Scooters unter Drogeneinfluss

Leer - Unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen war am Freitagabend gegen 22 Uhr ein 42-jähriger Leeraner mit seinem E-Scooter unterwegs. Bei einer Kontrolle durch Polizeibeamte in der Heisfelder Straße räumte dieser den Konsum ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verfolgungsfahrt

Moormerland - Gegen 21:30 Uhr des Freitagabend versuchten Polizeibeamte in der Theodor-Heuss-Straße einen vor ihnen fahrenden Pkw Ford Fiesta anzuhalten. Der Fahrzeugführer missachtete aber in der Folge das Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei befuhr der Fahrzeugführer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Gemeindestraßen in Warsingsfehn. In der Königsstraße stoppte das Fahrzeug dann, so dass eine Kontrolle durchgeführt werden konnte. Der 26-jährige Fahrzeugführer aus Moormerland konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen, der Pkw war nicht zugelassen, nicht versichert und war mit Kennzeichen versehen, die nicht zum Pkw zugeteilt waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Pkw sichergestellt. Der Fahrzeugführer wird sich nunmehr wegen mehrerer einschlägiger Verkehrsstraftaten verantworten müssen.

Verkehrsunfallflucht --Zeugensuche--

Emden - Am Freitagvormittag wurde in der Zeit von 10:00 bis 11:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Teutonenstraße ein dort geparkter Pkw Honda Civic mit Cuxhavener Kennzeichen durch einen bisher unbekannten Pkw-Führer berührt und beschädigt. Dieser verließ trotz des entstandenen Schadens die Örtlichkeit. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

