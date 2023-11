Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mehrere Gewaltdelikte am Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Nürnberg

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Die Nürnberger Bundespolizei hat am Wochenende (24. November - 26. November) mehrere strafrechtliche Ermittlungen wegen 5 Gewalttaten an verschiedenen Bahnhöfen eingeleitet.

Am Freitagabend beleidigte ein 38-jähriger Deutscher mehrmals die Mitarbeiter und Kunden in einem Geschäft am Hauptbahnhof Nürnberg. Im weiteren Verlauf entblößte er sein Glied in der Haupthalle des Bahnhofs, sodass etliche Personen dies wahrnehmen konnten. Die Alarmierte Bundespolizei nahm ihn mit zur Dienststelle. Dort beschimpfte er die Beamten, schrie wiederholt "Heil Hitler" und zeigte dabei sein tätowiertes Hakenkreuz vor. Als er dann auch noch versuchte, einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen, wurde der Aggressor dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied, dass der Raufbold vorerst in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg verweilen wird. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Kurz darauf kam es am Haupteingang des Bahnhofs Nürnberg zu einer Körperverletzung. Eine alkoholisierte 28-jährige Türkin schlug einer 19-jährigen Rumänin mit der flachen Hand ins Gesicht und zog sie an den Haaren zu Boden. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen in Form einer blutigen Lippe und klagte über Knieschmerzen. Die hochgradig aggressive Schlägerin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

Am darauffolgenden Tag gerieten gegen 19:10 Uhr ein deutscher und zwei irakischer Staatsbürger aus bisher ungeklärter Ursache in der Mittelhalle in verbale Streitigkeiten. Als der 35-jährige Deutsche versuchte, die beiden mit einem Klappmesser anzugreifen, sprühte der 19-jährige Iraker diesem ein Tierabwehrspray ins Gesicht und floh zum Haupteingang. Der Deutsche steckte sein Messer zurück in die Hosentasche. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Messerangreifer dem Iraker einen Kopfstoß versetzte. Die Personen wurden durch Kräfte der Landespolizei Nürnberg gestellt und vorläufig festgenommen. Aufgrund des Einsatzes von Pfefferspray klagten fünf unbeteiligte Reisende über Reizungen der Atemwege und in den Augen. Die Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und besonders schweren Diebstahls.

Gegen 21:55 Uhr gerieten drei junge Frauen im Eingangsbereich einer Diskothek im Hauptbahnhof Nürnberg aneinander. Nach einem Wortgefecht schlug eine 16-jährige Deutsche einer 18-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und bespuckte deren 17-jährige Begleiterin. Die leicht alkoholisierten Mädels verweigerten Angaben zur Sache. Die jüngste der dreien erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Wenige Stunden später schubste ein 18-jähriger Tunesier einen 50-jährigen Deutschen nach einer verbalen Auseinandersetzung in der S3 von Regensburg nach Nürnberg. Der Geschädigte stürzte zu Boden und schlug mit seinem Kopf an einer Treppe auf. Seine blutende Platzwunde am Hinterkopf musste durch den Notarzt erstversorgt und im Klinikum weiterbehandelt werden. Der Tunesier wurde dem Haftrichter vorgeführt und konnte im Anschluss auf freiem Fuß belassen werden.

Am Sonntag gerieten gegen 17:00 Uhr zwei Jugendgruppen am Bahnhof Feucht aneinander. Nach mehreren Beleidigungen warf ein 23-jähriger Deutscher eine Flasche in die rivalisierende Gruppe. Der am Schienbein getroffene 16-jährige Deutsche zog daraufhin ein Neckholder-Messer und drohte, den Flaschenwerfer abzustechen. Im Zuge der daraufhin veranlassten Fahndung wurde der 23-Jährige durch die Landespolizei Altdorf vorläufig festgenommen, der Bundespolizei übergeben und dem Haftrichter vorgeführt. Bis zur Hauptverhandlung bleibt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg.

