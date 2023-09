Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Unfallflucht - Spuren deuten auf Kleintransporter hin

Grabow (ots)

Nach einer Unfallflucht in Grabow sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen des Vorfalls, der sich in den Vormittagsstunden des 17. August dieses Jahres in der Dr.-Albert-Schweitzer-Straße ereignet hat. Zu diesem Zeitpunkt ist ein parkendes Auto von einem vorbeifahrenden Fahrzeug seitlich gerammt worden. Der Unfallfahrer flüchtete daraufhin unerkannt. An dem parkenden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei stellte am Unfallort einige Trümmerteile des Fahrzeuges sicher, mit dem der noch unbekannte Unfallverursacher unterwegs war. Die Auswertung der sichergestellten Teile ergab, dass es sich hierbei um einen Kleintransporter der Marke Renault Master handelt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu diesem Vorfall, die wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt werden, dauern weiterhin an. Überdies sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die am besagten Tag zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr den Unfall beobachtet haben bzw. zweckdienliche Angaben hierzu machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell