Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Nackter Mann randalierte in Kleingartenanlage

Parchim (ots)

In einer Kleingartenanlage in Parchim hat ein nackter Mann am Mittwochmittag mehrere Sachbeschädigungen begangen. Der 44-Jährige soll sich zunächst unberechtigt Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Straße "Wassergang" verschafft und dort im "Adamskostüm" mehrere Gartengegenstände mutwillig beschädigt haben. Die anwesende Besitzerin des betroffenen Gartengrundstücks rief daraufhin die Polizei. Zwischenzeitlich war der Tatverdächtige in einen angrenzenden Nebenarm der Elde gestiegen. Beim Eintreffen der Polizei schwamm er den Beamten zunächst davon und betrat wenig später von der Flussseite aus weitere Gartengrundstücke, wo er unter anderem eine Fensterscheibe einschlug. Der 44-jährige Tatverdächtige konnte wenig später in einem der Gärten von der Polizei gestellt werden. Gegen den wohnungslosen Mann, der der Polizei bereits mehrfach bekannt ist, wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und in eine Gartenlaube gebracht, in der er derzeit aufhältig ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell