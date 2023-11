Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Führerschein unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

war am 18.11.2023 gegen 10:15 Uhr eine 44- jährige mit ihrem Kleinkraftrad auf der L427 in Richtung Kapellen-Drusweiler. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Dame nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Für den Roller hätte sie mindestens die Führerscheinklasse AM benötigt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

