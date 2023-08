Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: 14-Jähriger bei E-Scooter-Unfall verletzt - Großaufgebot der Polizei unterstützt die Unfallaufnahme

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (25. August, 18:50 Uhr) verständigten Zeugen Polizei und Feuerwehr, weil bei einem Unfall auf der Hagedornstraße in Höhe der Rolfstraße eine Autofahrerin und ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen waren. Bereits wenige Minuten nach der Kollision hatten sich rund 150 Schaulustige an der Unfallstelle versammelt - darunter auch Angehörige des 14-Jährigen. Einer von ihnen bedrohte die 44-jährige Autofahrerin. Zahlreiche Streifenwagen und zivile Beamte gewährleisteten eine reibungslose Unfallaufnahme. Laut Zeugenangaben und anhand objektiver Beweise stellt sich der Hergang des Unfalls wie folgt dar: Der Jugendliche fuhr auf einem E-Scooter die Rolfstraße in Richtung Wolfstraße entlang und missachtete die Vorfahrt der Autofahrerin, die die Hagedornstraße in Richtung Wilfriedstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Der 14-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung des E-Scooters kam heraus, dass er nicht versichert ist. Die Polizisten schrieben neben einer Unfallanzeige auch eine Strafanzeige gegen den Angehörigen des 14-Jährigen wegen Bedrohung.

