POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots) - Am 18.11.2023 zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Georg-Reiß-Straße ein. Sie durchsuchten das komplette Wohnanwesen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau S. Bischoff Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

