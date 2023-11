POL-PDLD: Einbrecher durch Bewohnerin gestört

Landau (ots) - Am 17.11.2023 stellte eine 38-jährige Frau aus Landau an der linken Fahrzeugseite ihres schwarzen Fiat einen Streifschaden mit weißen Lackanhaftungen fest. Im Rahmen der Anzeigen gab sie an, dass der Unfall entweder am 17.11.2023 zwischen 10:15 Uhr und 14:00 Uhr in der Röntgenstraße oder zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Waffenstraße/Burghofgasse. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an ...

mehr