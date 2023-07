Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbrüche: Schule, Restaurant, Fahrradgeschäft

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Restaurant an der Aachener Straße ist zwischen Montag, 17. Juli 2003 und 20, 8.30 Uhr und Dienstag 18. Juli 2023, 10.00 Uhr Bargeld gestohlen worden. Der oder die Täter waren nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten des Restaurants gelangt.

Die Gesamtschule Volksgarten an der Volksgartenstraße war ebenfalls Ziel von Einbrechern. Nach Einschlagen einer Scheibe gelangten der oder die unbekannten Täter ins Schulgebäude. Gestohlen wurden Computer und Bildschirme. Die Tatzeit dürfte zwischen Montag 17. Juli 2023, 16.50 Uhr und Dienstag 18. Juli 2023 10.45 Uhr liegen.

Am 19. Juli 2023, gegen 0.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in auf der Konstantinstraße nach Einschlagen einer Scheibe im Eingangsbereich in ein Fahrradgeschäft ein. Zum Einschlagen der Glasscheibe nutzten die Täter einen Gullideckel. Beim Einbruch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Die Täter ließen ein zum Diebstahl bereitgestelltes hochwertige E-Bike zurück und flüchteten unerkannt. Die polizeiliche Fahndung blieb bislang erfolglos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sollen sich an die Polizei Mönchengladbach unter Tel.-Nr. 02161-29-0 wenden. (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell