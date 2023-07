POL-MG: Radfahrer bei Unfall in Genhülsen schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Auf noch unbekannte Weise ist am Dienstagmorgen, 18. Juli, gegen 1.45 Uhr an der Rheindahlener Straße in Wickrath eine Hecke in Brand geraten. Das Feuer hat auch einen geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen. Eine Anwohnerin verständigte in der Nacht Feuerwehr und Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand umgehend. Durch die ...

mehr