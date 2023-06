Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stolk - Pedelec-Fahrerin stürzte, Polizei sucht junge Autofahrerin

Stolk (ots)

Ein Pkw befuhr am Samstagnachmittag (20.05.23), gegen 15:30 Uhr, in Stolk die Stolkerfelder Straße in Richtung Hauptstraße. Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr zeitgleich den Radweg an der Hauptstraße aus Richtung Idstedt in Richtung Stolk. Auf Höhe der Einmündung Hauptstraße / Stolkerfelder Straße wollte diese als Vorfahrtsberechtigte die Stolkerfelder Straße queren, als zur gleichen Zeit der Pkw an die Einmündung heranfuhr. Die Pedelecfahrerin war sich nicht sicher, ob die Autofahrerin sie rechtzeitig gesehen hatte und sprang deshalb von ihrem Pedelec, wobei sie sich Verletzungen zuzog. Die ca. 25-jährige Autofahrerin konnte rechtzeitig bremsen, stieg aus ihrem Fahrzeug aus und sprach kurz mit der gestürzten Radfahrerin, bevor sie in unbekannte Richtung weiterfuhr. Die Polizeistation Böklund bittet die entsprechende Autofahrerin und weitere Zeugen des Unfalles um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04623 - 9089920 oder per email Boeklund.PST@polizei.landsh.de . Vielen Dank!

