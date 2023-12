POL-BOR: Südlohn - Werkzeug aus Wagen gestohlen

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Am Kuhm; Unfallzeit: 18.12.2023, 12.15 Uhr; Eine Fußgängerin hat am Montag in Borken bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Die 87-Jährige überquerte gegen 12.15 Uhr eine Fußgängerbrücke aus Richtung eines Parkplatzes an einem Geschäft an der Straße Am Kuhm in Richtung eines benachbarten Einkaufszentrums. Als die Frau ...

mehr