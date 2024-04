Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Autofahrerin prallt gegen Baum und verletzt sich dabei leicht (18.04.2024)

Dietingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 7.45 Uhr, ist eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5562 leicht verletzt worden. Eine 33-jährige Fahrerin eines Audi A3 war auf der K 5562 von Böhringen herkommend in Richtung Dietingen unterwegs. Vermutlich wegen einer medizinischen Ursache kam die Frau nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der nicht mehr fahrbereite Audi, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden. Auch am Baum entstanden leichte Beschädigungen.

