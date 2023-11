POL-LG: ++ "Generationswechsel" - KOR Ulrich Constabel geht in den Ruhestand ++ PR Niklas Botsch neuer "Polizeichef" im Landkreis Lüchow-Dannenberg ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ "Generationswechsel" - KOR Ulrich Constabel geht in den Ruhestand ++ PR Niklas Botsch neuer "Polizeichef" im Landkreis Lüchow-Dannenberg ++

Lüchow-Dannenberg/Lüneburg

Mit Niklas Botsch übernimmt ein junger Polizeirat ab dieser Woche die Leitung des Polizeikommissariates Lüchow und tritt damit die Nachfolge von Kriminaloberrat Ulrich Constabel an. Im Rahmen der Verabschiedung und Amtseinführung Ende letzter Woche verabschiedete sich der 63 Jahre alte Ulrich Constabel nach 42 Jahren, drei Monaten und drei Wochen Dienstzeit von den Behördenspitzen der Region sowie mehr als 80 anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Kriminaloberrat, der seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen am Standort Lüchow fungierte und dabei seit 2007 die Leitungsfunktion des Kriminalermittlungsdienstes bzw. in der Folge des Polizeikommissariates inne hatte, hinterlässt "große Spuren".

"Generationswechsel". Auf Constabel folgt nun der 30 Jahre alte Niklas Bosch. Der Lüneburger, der in verschiedensten Funktion bereits in der Region tätig war, absolvierte im Spätsommer seinen Masterabschluss an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und freut sich auf die neue Aufgabe, die er als besondere Ehre und Gelegenheit empfindet. Damit übernimmt der junge Polizeirat die polizeiliche Leitung und Verantwortung über gut 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region, die für die Sicherheit auf einer Fläche von fast 1.500 Quadratkilometern von mehr als 54.000 Einwohner*innen im Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie dem Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) verantwortlich sind.

Bild: v.l.n.r. PR Niklas Botsch und KOR Ulrich Constabel

