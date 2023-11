Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 25./26.11.2023 ++

Lüneburg

Handtaschenraub

Am 24.11.2023 gegen 18:25 Uhr entriss ein bislang unbekannter Täter dem lebensälteren Opfer in der Ludwig-Beck-Straße die Handtasche. Das Opfer verletzte sich hierbei und musste ärztlich versorgt werden.

Berauscht am Steuer

Am Samstag gegen 20:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrzeugführer in der Goseburgstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,29 Promille festgestellt. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorzeigen. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet. Am Sonntag gegen 04:22 Uhr wurde ein Fahrzeugführer in der Willy-Brandt-Straße kontrolliert. Hier wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag kam es in der Bleckeder Landstraße beim Abbiegen zu einem Unfall. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen

Nachbarschaftsstreit endet in Strafanzeigen Am Samstag gegen 18.10 Uhr kam es in Suderburg, Bahnhofstraße, zu Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen einem 22-jährigen Mann und einer 45-jährigen Frau. Hierbei bedrohte der Mann die Frau, die wiederum den Mann beleidigte. Es wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der Beschuldigte führte am Samstag, gegen 15.15 Uhr, in Uelzen, Johnsburg, einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der PKW nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassen ist. Zudem waren entstempelte Kennzeichen an dem Pkw angebracht. Der Beschuldigte händigte eine zweifelhafte Kopie bzw. eine Fälschung einer ausländischen Fahrerlaubnis aus. Die Kennzeichen und der Führerschein wurden sichergestellt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, gegen 19.00 Uhr, wurde die Polizei zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei einer stark alkoholisierten, hilflosen Person in Stöcken, Mühlenweg, gerufen. Bei dem Einsatz stellte sich heraus, dass der 39-jährige Mann selbst mit einem PKW zum Einsatzort gefahren war und dort noch ein Bier getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest im Klinikum ergab 3,10 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall/Trunkenheit

In Oetzen, Bevensener Straße, verunfallt gegen 19.47 Uhr ein 56-jähriger Mann mit seinem PKW, als er sich eine Zigarette anzünden wollte. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß noch gegen einen Steinpfosten eines Gartenzaunes. Bei dem Mann wurde allerdings auch eine Atemalkoholkonzentration von 1,97 Promille festgestellt.

Glätteunfall

Am Samstagabend, gegen 23:50 Uhr, verunfallte eine 32-jährige Frau mit einem PKW auf der L 270 zwischen Uelzen und Esterholz aufgrund winterglatter Fahrbahn. Sie kam von der Straße ab, stößt in die Leitplanke und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Beteiligte wurde leicht verletzt. An der Leitplanke und am PKW entsteht Sachschaden.

Lüchow

Betrunkener Zweiradfahrer

Am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kontrollierten die Beamten in der Dannenberger Straße einen 49-Jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, welcher, wie sich im Rahmen der Verkehrskontrolle herausstelle, nicht im Besitz einer gültigen Prüfbescheinigung war. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,33 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

B 248 - Geschwindigkeit kontrolliert

In den Nachmittagsstunden des 25.11.23 führte die Polizei auf der Bundesstraße 248 nahe des Ortsteils Grabow eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei waren insgesamt 7 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 22-jähriger Mann aus Hamburg, wurde mit 122km/h statt der erlaubten 80km/h gemessen.

Vorgetäuschte Straftat

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete eine 20-Jährige über den polizeilichen Notruf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Tarmitzer Straße in Lüchow. Die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen konnten vor Ort nur die deutlich alkoholisierte Meldende feststellen, welche die geschilderte Beobachtung sowie die Kontaktaufnahme zur Polizei abstritt. Ein Rückruf bei der Meldenden überführte sie allerdings. Als sie dann dem ihr ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, endete die Nacht im Polizeigewahrsam.

Ladendiebstähle beobachtet

Gleich zweimal kam es am Freitag, jeweils unabhängig voneinander, in Lüchow in den Lebensmittelgeschäften LIDL und REWE zu einem Ladendiebstahl. Zunächst steckte gegen 16:45 Uhr ein 33-Jähriger eine Flasche alkoholischer Genussmittel in eine Tasche eines von ihm getragenen Kleidungsstückes. Zu einem späteren Zeitpunkt, gegen 19:18 Uhr, verstaute eine 30-Jährige drei Artikel in ihrer Handtasche. Durch das aufmerksame Personal wurden diese schließlich ertappt und angesprochen. Neben einer Strafanzeige erhielten die benannten Personen ein durch das Personal ausgesprochenes Hausverbot für die jeweilige Örtlichkeit.

