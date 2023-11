Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Einbrüche in Bäckerei und Apotheke - Borstel

Sulingen, Entwendetes Wohnmobil verunfallt - Bassum, Beifahrer bei Glätteunfall schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bassum - Einbrüche in Bäckerei und Apotheke

Zu einem vollendeten Einbruch in eine Bäckerei kam es in der Zeit von Montag, 19:45 Uhr, bis Dienstag, 03:00 Uhr, in der Bremer Straße. Der noch unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und entwendete Bargeld. Anschließend flüchtete die Person unerkannt vom Tatort. Nur wenige hundert Meter von der Bäckerei entfernt, wurde ein unbekannter Mann am Montagabend, um 22:10 Uhr, dabei beobachtet, wie er versuchte, in eine Apotheke in der Syker Straße einzudringen. Als der Mann durch den Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig in unbekannte Richtung. Der südländisch aussehende Mann soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 185 cm groß gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke mit Fellkragen sowie einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten die Polizei Syke, Tel. 04242/969-0, zu verständigen.

Bassum - Beifahrer bei Glätteunfall schwer verletzt

Am Dienstag, um 23:35 Uhr, befuhr eine 26-jährige Sulingerin mit einem Transporter die B51 aus Bassum kommend in Richtung Nordwohlde. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam die 26-Jährige mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin wurde leicht, ihr 29-jährige Beifahrer schwer verletzt. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Transporter wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7.750EUR.

Borstel / Sulingen - Entwendetes Wohnmobil verunfallt

Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 00:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein in der Sulinger Straße in Borstel geparktes Wohnmobil der Marke Hymer. Der Diebstahl blieb zunächst unentdeckt. Um 00:30 Uhr wird ein Autofahrer auf einen Unfall an der Kreuzung B214 / B61 in Sulingen aufmerksam und verständigt die Polizei. Die eingesetzten Beamten können am Unfallort das zuvor entwendete Wohnmobil sowie einen schwarzen Transporter mit französischen Kennzeichen verunfallt vorfinden. Personen können nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, die Polizei Sulingen, 04271/949-0, zu informieren

Weyhe - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstagabend, um 22:50 Uhr, hielten Beamte der Polizei Weyhe einen 39-jährigen Autofahrer in der Zeppelinstraße an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Dem 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Weyhe - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 41-jährige Weyherin befuhr am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, mit ihrem Auto die Lange Reihe als plötzlich ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße rollte. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge rollte seitlich in den PKW und stürzte daraufhin. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Syke / Heiligenfeld - Leicht verletzte Radfahrerin

Eine 79-jährige Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, gegen 07:25 Uhr, leicht verletzt. Die Radfahrerin befuhr den Radweg der Königstraße in Fahrtrichtung B6. Ein 43-jähriger Autofahrer, der die Straße Am Schwarzen Meer befuhr und nach rechts auf die Königstraße einbiegen wollte, übersah die von links kommende vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, so dass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 700EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell