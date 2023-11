Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei Diepholz - Suche nach entwendetem Fahrzeug --- Stuhr - Fahrzeugdiebstahl

Steinfurt - Täter Festnahmen

Diepholz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.11.23 kam es in Stuhr-Brinkum, Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Einbruch in eine KFZ-Werkstatt. Dabei entwendeten die Täter neben hochwertigen Werkzeugen und Diagnosegeräten insgesamt 6 Kraftfahrzeuge. Es handelte sich dabei um 5 Transporter und einen PKW.

Während die Transporter nach und nach (4.-9.11.) im Bereich Emstek (Garthe und Höltinghausen) und Großenkneten aufgefunden wurden, bleibt der PKW weiter verschwunden. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz C250 CGI (T-Modell / Kombi), Erstzulassung 2010, mit den amtlichen Kennzeichen DH-B 581. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass das Fahrzeug ebenfalls durch die Täter in einem Gewerbegebiet/großem Parkplatz oder an einer Ausfallstraße abgestellt wurde und bis heute dort steht.

Hinweise auf das Fahrzeug nimmt die Polizei Diepholz, Tel 05441 / 9710, entgegen.

Die Polizei in Steinfurt (NRW) hat am 14.11.23 vier Beschuldigte festgenommen, die unter dringendem Tatverdacht stehen, für den bandenmäßigen Diebstahl zahlreicher hochwertiger Fahrzeuge, Wohnmobile und Landmaschinen verantwortlich zu sein (siehe Pressemeldung der Polizei Steinfurt vom 16.11.23). Es handelt sich bei den Personen um vier polnische Staatsbürger im Alter von 27 bis 46 Jahren, wohnhaft in Ibbenbüren, für die ein gerichtlicher Haftbefehl vorlag. Der in Stuhr entwendete PKW konnte im dortigen Bereich nicht aufgefunden werden.

