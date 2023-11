Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 26.11.2023

Diepholz (ots)

Unfallflucht Lemförde

Am Samstagmorgen, zwischen 08:55 Uhr und 09:00 Uhr, hatte ein 56-jähriger Mann aus Brockum seinem schwarzen VW T6 Mutlivan auf dem Parkplatz des Combimarktes Lemförde an der Burgstraße abgestellt. Nachdem er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, daß vermutlich ein anderes Fahrzeug beim Ausparken die linke Schiebetür beschädigt hat und anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, wegfuhr. Person, die hinsichtlich des Vorfalls Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz unter Tel. 05441/971-0 zu melden.

Verkehrsunfall Diepholz

Ein 42-jähriger Mann aus Hoyerhagen befuhr am Samstag gegen 15:03 Uhr mit seinem Krad die Hindenburgstraße stadtauswärts. Nachdem er hinter zwei vor ihm fahrenden PKW den Kreisel an der Grafenstraße durchfahren hatte, überholte er diese im Anschluß in Fahrtrichtung Bahnüberführung. Nachdem er nun wieder vor dem ersten der beiden PKW einscherte, kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnte beim dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt werden und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Desweiteren konnte festgestellt werden, daß das Krad nicht zugelassen war und die daran angebrachten und entstempelten Kennzeichen nicht zum dem Krad gehörten. Desweiteren war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Diebstahl von drei Quads in Sulingen:

In dem Tatzeitraum von Freitag, den 24.11.2023, 15:00 Uhr, bis Samstag, den 25.11.2023, 10:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Motorradfachgeschäft in der Diepholzer Straße. Hierbei wurden drei Quads, welche in einem nebenstehenden Lager aufbewahrt wurden, entwendet. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 25.000 EUR.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen, Tel.: 04271 9490, in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung Nachtwerk Sulingen:

Am frühen Sonntagmorgen, 26.11.23, gegen 0:30 Uhr, kam es in der Sulinger Diskothek zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Männern, welche in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete. Hierbei wurde ein 28-Jähriger von zwei Tätern mit Schlägen und Tritten malträtiert. Des Weiteren wurden zwei unbeteiligte Personen, welche schlichtend eingriffen, ebenfalls leicht verletzt. Die beiden Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung. Des Weiteren wurde bei diesen, auf Grund der im Raume stehenden Alkoholisierung, eine Blutentnahme durchgeführt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen, Tel.: 04271 9490, in Verbindung zu setzen.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell