Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 25.11.2023

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall Diepholz

Am Freitag, 24.11.2023, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW die Starogarder Straße und beabsichtigte am Flöthekreisel, in diesen einzufahren. Hierbei übersah er eine 74-jährige Radfahrerin aus Diepholz, welche den Radweg am Flöthekreisel von links kommend befährt und vorfahrtberechtigt ist. Im Einmündungsbereich kollidiert der PKW mit der Radfahrerin, welche durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde.

Einbruchsserie in Syke

In der Nacht vom 23. auf den 24. November ist es in der Herrlichkeit in Syke in dem Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr morgens zu zwei vollendeten Einbrüchen in eine Arztpraxis und eine Apotheke gekommen. Die Höhe des Diebesgutes ist unbekannt. Zudem haben die bislang unbekannten Täter versucht, auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen Friseursalon einzubrechen. Sollten Sie zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 9690.

Wohnungseinbruch in Martfeld

Am Freitagabend ist es zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus samt Einliegerwohnung im Tuschendorfer Weg in Martfeld gekommen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Umstände in Tatortnähe bemerkt haben oder können sonstige Hinweise zur Tat liefern, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/9690.

Einbruch Weyhe

Zwischen Donnerstag, 23.11.2023, 00:30 Uhr, und Freitag, 24.11.2023, 05:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch bei einer Firma an der Zeppelinstraße in 28844 Weyhe/ Dreye. Hierbei verschafften sich die bislang unbekannten Täter unbefugt Zutritt zum Firmengelände sowie einem darauf befindlichen Gebäude. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Verkehrsunfälle Weyhe

Eine 16-jährige Radfahrerin wurde am Freitag gegen 07:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 16-jährige fuhr auf dem Radweg an der Kirchweyher Straße, als eine 64-jährige Pkw-Fahrerin sie beim Verlassen eines Parkplatzes übersah. Die 16-jährige Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 17:44 Uhr an der Alten Poststraße in Weyhe. Hierbei musste ein 43-jähriger Pkw-Fahrer verkehrsbedingt warten. Dies wurde von der nachfolgenden 68-jährigen Autofahrerin übersehen, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeug kam. Durch den Zusammenstoß wurde die 68-Jährige schwer, der 43-Jährige sowie seine Beifahrerin leicht verletzt.

Sulingen - Pkw Diebstahl

Unbekannte haben am gestrigen Samstag, 24.11.2023, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:45 Uhr, im Kranichweg einen Hyundai Tucson im Wert von rund 20000 Euro entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses verschlossen geparkt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Sulingen unter 04271/9490 entgegen.

Sulingen - Brand eines Wohnmobils

Am frühen Sonntagmorgen, 25.11.2023, gegen 01:05 Uhr, geriet ein Wohnmobil auf einem Parkplatz am Bahnhof in Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Sulingen unter 04271/9490 entgegen.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell