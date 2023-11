Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Opfer eines Schockanrufs - Rehden, Fahrer durch Kraniche abgelenkt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall

Die 82-jährige Fahrerin eines Kleinbusses hat gestern gegen 09.00 Uhr an der Einmündung B61 / B214 einen Verkehrsunfall verursacht. Als sie an der Einmündung mit ihrem Kleinbus nach rechts auf die B 214 einbiegen wollte, übersah sie den Lkw eines 51-jährigen Fahrers, der in Richtung Diepholz unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten und es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Wagenfeld - Auffahrunfall mit Verletzten

Bei einem Auffahrunfall in der Diepholzer Straße wurden gestern gegen 16.25 Uhr insgesamt drei Personen leicht verletzt. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer wollte in der Diepholzer Straße nach links in die Straße An der Auburg abbiegen. Auf Grund von Gegenverkehr musste er abbremsen und warten. Ein nachfolgender 42-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Er selbst und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt, genauso der 37-jährige Pkw-Fahrer. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 11000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Sonntag gegen 20.00 Uhr wurde ein 29-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Steinfelder Straße leicht verletzt. Der 29-Jährige befuhr den Radweg an der Steinfelder Straße stadtauswärts. An der Einmündung der B51 kollidierte er mit einem Pkw, der die B51 verließ und nach rechts in die Steinfelder Straße abbog. Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und kümmerte sich nicht um den Radfahrer. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi mit VEC- Kennzeichen handeln. Die Polizei bittet Zeugen sowie den geflüchteten Pkw-Fahrer sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Diepholz - Betrüger erbeuten 20000 Euro

Gestern noch berichtete eine Seniorin über einen vereitelten Betrugsversuch und die Festnahme der Betrüger und schon wird das nächste Opfer betrogen. Diesmal wurde gestern Nachmittag einer 57-jährigen Diepholzerin am Telefon vorgetäuscht, ihr Sohn hätte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mädchen getötet wurde. Mit der Zahlung einer Kaution soll der Sohn aber ausgelöst werden können. Die Frau wurde am Nachmittag zur Geldübergabe nach Vechta geführt. Nach der Geldübergabe auf einem Parkplatz sollte die Frau ihren Sohn im Amtsgericht in Diepholz wieder in Empfang nehmen können. Als die Frau am Amtsgericht ankam, war dies schon geschlossen und die Frau wurde misstrauisch. Als sie dann ihren Sohn anrief, flog der Betrug auf, aber das Geld war weg.

Rehden - Durch Kraniche abgelenkt

Eigentlich wollte ein 82-jähriger Senior gestern gegen 16.00 Uhr aus seinem Pkw Mercedes in der Düversbrucher Straße nur Kraniche beobachten. Dabei achtete er nicht genug auf die Straße und geriet mit dem Pkw nach rechts in den Seitenraum und schließlich in den Graben. Der Pkw musste vom Abschleppdienst aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Twistringen - Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in der Friedrichstraße einen Transporter aufgebrochen und Werkzeuge im Wert von rund 3000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Freitag letzter Wochen bis Mittwoch dieser Woche in ein Wohnhaus im Ulmenweg eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine Kellertür ins Haus ein. Hier wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

