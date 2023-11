Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke und Weyhe, Einbrüche - Sulingen, Verkehrsunfälle ---

Diepholz (ots)

Syke - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 11.00 Uhr, in ein Restaurant in Syke, Herrlichkeit, eingebrochen. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume darunter auch den Keller. Neben Elektronik entwendeten die Täter auch Lampen und Alkoholika. Der Schaden beträgt knapp 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - Einbruch

Am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Weyhe, Am Neddernfeld, eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten dann im Haus nahezu alle Räume. Mit Diebesgut, Schmuck und Bargeld, flüchteten der oder die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 61-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstag gegen 16.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 61-Jährige fuhr an der Varreler Landstraße, als ein 86-jähriger Pkw-Fahrer aus der Straße Varreler Feld einbiegen wollte und sie übersah. Die 61-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Stuhr - Aufbruch scheitert

In der Nacht zu Donnerstag gegen 03.30 Uhr haben Unbekannte versucht einen Zigarettenautomaten in der Tannenstraße gewaltsam aufzubrechen. Der Automat hielt aber allen Versuchen stand und die Täter mussten ohne Diebesgut den Tatort verlassen. Sollte jemand sie dabei beobachtet haben, so bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 0421 / 80660. Der Zigarettenautomat wurde stark beschädigt und ist nicht mehr funktionstüchtig. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall

Ein Unbekannter hat gestern gegen 18.25 Uhr in Groß Lessen auf der B 214 einen Verkehrsunfall verursacht und ist dann geflüchtet. Der Unbekannte war aus der Straße Groß Lessen entgegengesetzt auf die B 214 Richtung Sulingen eingebogen. Zwei entgegenkommende Pkw mussten ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Dabei fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw auf den eines 81-Jährigen auf. Beide Pkw waren nicht ehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 8000 Euro. Der Verursacher flüchtete unerkannt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 /9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin verursachte gestern gegen 17.55 Uhr an der Einmündung Nienburger Straße / Parkstraße einen Verkehrsunfall. Sie befuhr mit ihrem Pkw die Parkstraße und übersah an der Einmündung Nienburger Straße den Pkw einer 68-Jährigen, die auf der Nienburger Straße unterwegs war. Beide Pkw kollidierten und die Beifahrerin der 68-Jährigen verletzte sich leicht. Der Schaden beträgt rund 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell