Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Neuenkirchen (Bassum) - Scheunenbrand ---

Diepholz (ots)

Heute Vormittag gegen 11.00 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei ein Brand einer Scheune in Neuenkirchen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Von dem Brand zog dichter schwarzer Rauch durch Teile der Wohngebiete. Die Einsatzleitung ordnete daher die Evakuierung der in Windrichtung liegenden Häuser und Wohnungen an. Die Feuerwehr und die Polizei haben schnell alle Anwohner informiert. Sie wurden im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht und vom Rettungsdienst betreut. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Evakuierten gegen 13.30 Uhr wieder zurück in ihre Häuser.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell