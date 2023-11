POL-PPKO: Neue Bezirksdienstbeamtin für Neuendorf und Wallersheim

Girod (ots) - Aktuell ist die A3 zwischen den Anschlussstellen Montabaur und Diez in Richtung Frankfurt wegen einem Verkehrsunfall gesperrt, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt sind. Die Unfallaufnahme dauert an. Nach ersten Informationen wurden hierbei 2-3 Personen leicht verletzt. Ein vollständiger Pressebericht wird nachgesteuert. Bis dahin bittet die Polizei von weiteren Anfragen abzusehen. Rückfragen bitte an: ...

