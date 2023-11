POL-PPKO: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der B9 stadtauswärts

Koblenz (ots) - In der Zeit von Samstag, 11.11.2023, 18:00 Uhr, auf Sonntag,12.11.2023, 14:00 Uhr, kam es im Bereich der Pfarrer Kraus Straße, der Straße "Im Flürchen" und der Straße "Auf dem Forst" in insgesamt drei Fällen zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen durch Zerkratzen von Lack. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261/92156-300 ...

mehr