Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Schluchsee: Fahrradfahrer nach alleinbeteiligtem Sturz verstorben

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Schluchsee: Nachdem ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer am Sonntag, 08.10.2023, auf einem Waldweg unterhalb der Lachenhütte alleinbeteiligt stürzte, erlag er am 02.11.2023 in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der Unfall wurde der Polizei nachträglich mitgeteilt.

js

