POL-FR: Löffingen: Versuchter Automatenaufbruch

Freiburg (ots) - Unbekannte gelangten am Donnerstag, 02.11.2023 gegen 03.20 Uhr gewaltsam über ein Fenster in ein Tankstellengebäude im Lusring. Der oder die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld aus den aufgebrochenen Spielautomaten. Im Obergeschoss des Gebäudes, in welchen eine Imbiss betrieben wird, wurde ein Tresor entwendet. Dieser konnte wenig später aufgebrochen gefunden werden. Es wird vermutet, dass das ...

