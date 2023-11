Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte gelangten am Donnerstag, 02.11.2023 gegen 03.20 Uhr gewaltsam über ein Fenster in ein Tankstellengebäude im Lusring. Der oder die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld aus den aufgebrochenen Spielautomaten. Im Obergeschoss des Gebäudes, in welchen eine Imbiss betrieben wird, wurde ein Tresor entwendet. Dieser konnte wenig später aufgebrochen gefunden werden. Es wird vermutet, dass das Diebesgut über einen Rad- und Fußweg in Richtung Lörrach abtransportiert wurde. Laut eines Zeugen war es mindestens ein Mann. Dieser war rund 180 cm groß, komplett dunkel gekleidet, hatte eine schwarze Mütze und eine Maske auf. Der Sach- und Diebstahlschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht im Lusring gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

