POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Audi zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von insgesamt 15.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (24.07.2023) gegen 13.15 Uhr in der Mollenbachstraße in Eltingen. Der Fahrer eines Paketdienstes hatte seinen Sprinter in einer abschüssig verlaufenden Grundstückseinfahrt abgestellt und vermutlich vergessen die Handbremse anzuziehen. Hierauf machte sich der Sprinter selbstständig und rollte die Einfahrt in Richtung ...

mehr