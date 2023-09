Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall

Fahrradfahrer erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Geldern (ots)

Am Sonntag, 03. September 2023, kam es gegen 09.30 Uhr in Geldern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 87-Jähriger aus Issum befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- / Radweg der Weseler Straße (Bundesstraße 58) aus Richtung Geldern kommend in Richtung Issum. In Höhe der Einmündung Weseler Straße / Eckesdyck beabsichtigte er, die Weseler Straße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW VW Golf eines 52-jährigen Weselers, der die Bundesstraße in gleiche Richtung befuhr. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Zusammenprall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Klever Polizei hinzugezogen. Die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen übernehmen Beamte/-innen des Opferschutzteams. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 14.00 Uhr gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell