Polizei Köln

POL-K: 231030-3-K Raub auf Autofahrer in Köln-Ensen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Sonntag (29. Oktober) sollen drei etwa 1,75 Meter große Maskierte auf dem Parkplatz an der Gartenstraße / Gilgaustraße in Köln-Ensen einen 21-Jährigen VW-Fahrer beraubt haben.

Nach eigenen Angaben saß der Kölner gegen 3 Uhr mit einer Begleiterin (19) in seinem Wagen, als die Gesuchten unvermittelt die Scheibe seiner Beifahrertür einschlugen und ihn aus dem Golf zerrten. Nachdem der Kölner durch Schläge und Tritte der Angreifer zu Boden stürzte, raubten diese seine hochwertige Uhr, sowie seine Jacke und Schuhe. Nach Aussage des Überfallenen trugen die Tatverdächtigen zur Tatzeit schwarze Kleidung und schwarze Masken und sollen circa 18 Jahre alt sein.

Hinweise zur Tat, der Identität oder den Aufenthaltsort der Täter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ls/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell