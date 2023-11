Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe und Sulingen, Diebstähle auf Werthöfen - Aschen, Auffahrunfall mit drei Verletzten - Sulingen, Zeugen nach Brand eines Wohnmobils gesucht ---

Diepholz (ots)

Weyhe und Sulingen - Diebstähle auf Wertstoffhöfen

Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes Zäune zu den Wertstoffhöfen in Weyhe, Margarete-Steiff-Straße, und Sulingen, Rudolf-Diesel-Straße, gewaltsam geöffnet und vom Gelände Kabelreste und Elektroschrott entwendet. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Hinweise nehmen die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, und die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 07.30 Uhr an der Kreuzung Bassumer Straße (L202) / Bruchhöfener Straße entstand ein hoher Sachschaden von 34000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bruchhöfener Straße und wollte an der Kreuzung die Bassumer Straße geradeaus überqueren. Er übersah dabei den Pkw einer 18-jährigen Fahrerin, die auf der Bassumer Straße unterwegs war und nach links in die Bruchhöfener Straße abbiegen wollte. Beide Pkw kollidieren und der Pkw der 18-Jährigen wurde noch gegen einen an der Kreuzung wartenden Pkw einer 46-jährigen Fahrerin geschleudert.

Bassum - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 19.00 Uhr wollte eine 55-jährige Pkw-Fahrerin in der Syker Straße in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah sie den Pkw einer 37-jährigen Fahrerin, die bereits den Kreisverkehr befuhr. Beide Pkw kollidierten, wobei die 14-jährige Mitfahrerin im Pkw der 37-Jährigen leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt ca. 3500 Euro.

Ehrenburg - Lkw im Seitenraum

Der 47-jährige Fahrer eines Sattelzuges geriet, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in Brelloh auf der K 102 nach rechts von der Straße ab und blieb im weichen Seitenraum stecken. Zur Bergung des Sattelzuges musste eine Spezialfirma anrücken. Die Bergung selbst verlief ohne Probleme, auch weil der Sattelzug nicht beladen war. Der Schaden beträgt ca. 3500 Euro.

Diepholz-Aschen - Auffahrunfall

Auf der Vechtaer Straße (B 69) wurden gestern bei einem Auffahrunfall insgesamt drei Personen leicht verletzt. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Der nachfolgende 28-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Die 29-Jährige und ihr 32-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, ebenso die 27-jährige Mitfahrerin im Pkw des 28-Jährigen. Sie alle wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt ca. 18000 Euro.

Sulingen - Brandermittlungen / Polizei sucht Zeugen

In der zum Samstag, 25.11.23, gegen 01.00 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand eines Wohnmobils in Sulingen, Am Bahnhof. Das Wohnmobil war auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes vor mehreren Tagen vom Halter abgestellt worden. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Wohnmobil war jedoch nicht mehr zu retten, es entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

