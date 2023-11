Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Tankstelle überfallen - Kirchdorf, Einbruch in Tankstelle - Weyhe, Zeugen nach Körperverletzung gesucht ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Tankstelle überfallen

Am Sonntagmorgen gegen 09.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Aral-Tankstelle an der Bremer Straße in Brinkum überfallen. Der maskierte Täter betrat den Verkaufsraum, begab sich direkt zum Kassenbereich und forderte die 27-jährige Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Dabei drohte er der 27-Jährigen mit einem Messer. Als sie der Aufforderung nachkam, griff der Unbekannte in die Kasse und entnahm eine bislang unbekannte Höhe Bargeld. Danach flüchtete der Täter zu Fuß in den rückwärtigen Bereich des Tankstellengeländes. Die Angestellte informierte umgehend über einen Sicherheitsdienst die Polizei. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Angestellte und Zeugen beschreiben den Täter als ca. 170 groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt und südländischem Erscheinungsbild. Er sprach gebrochen Deutsch und war schwarz gekleidet. Auffällig waren seine weißen Sportschuhe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Weyhe - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Am Samstag gegen 15.50 Uhr wurde ein 52-jähriger Mann von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und getreten. Der 52-Jährige schob sein Fahrrad in Kirchweyhe auf einem Stichweg von der Rosenstraße zur Bahnhofstraße. Aufgrund seiner Alkoholisierung (3 Promille) stürzte er. Die Gruppe Jugendlicher (4 - 5) lachte zunächst. Danach drückten 3 von ihnen den Mann zu Boden und traten ihn mehrfach. Erst als eine "ältere" Frau dem 52-Jährigen zu Hilfe kam, ließen sie von ihm ab und flüchteten. Der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die "ältere" Frau, sich unter Tel. 0421 / 80660 zu melden.

Weyhe - Einbruch

Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Dreye, Zollhof, eingebrochen. Der oder die Täter gelangten gewaltsam im 1.OG in das Haus. Nachdem mehrere Räume und Mobiliar durchsucht worden war, flüchtete der Täter mit Goldschmuck unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Twistringen - Einbruch

Am Samstag zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr sind Unbekannte in ein Autohaus in der Gottlieb-Daimler-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Bürofenster Zugang zum Büro des Autohauses. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubläden. Mit Bargeld aus einem Wertglas flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Ein Schaden von ca. 2000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz in der La-Chartre-Straße. Am Sonntag von 13 Uhr bis 16.30 Uhr hatte eine 62-Jährige ihren Pkw Seat Ibiza auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Ein Unbekannter muss bei Rangieren gegen den Pkw geraten sein und sich dann unerlaubt entfernt haben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Kirchdorf - Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zu Sonntag gegen 03.25 Uhr sind zwei unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Barenburger Straße eingebrochen. Die Beiden öffneten gewaltsam die Eingangstür. Danach drang ein Täter in den Verkaufsraum ein und entwendete eine noch unbekannte Menge Zigaretten und E-Zigaretten. Danach flüchteten die beiden Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Barver - Verkehrsunfall

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer geriet gestern gegen 17.50 Uhr in der Wagenfelder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Danach entfernte sich der 39-Jährige zunächst von der Unfallstelle, kehrte aber später wieder zurück. Da der 39-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein konnte die Polizei nicht sicherstellen, denn der 39-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei beschlagnahmte den Pkw und ließ ihn abschleppen. Es entstand ein Schaden von rund 7500 Euro.

Diepholz und Drebber - Diebstähle aus Pkw

Gleich drei Diebstähle aus Pkw verzeichnete die Polizei Diepholz am letzten Wochenende. In der Lange Straße in Diepholz wurden am Samstag zwischen 19.30 Uhr und 21.45 Uhr zwei Pkw, ein Opel-Corsa und ein BMW, aufgebrochen. Der Täter zerstörte eine Seitenscheibe und entwendet einen Rucksack bzw. eine Handtasche. In Drebber, Hoopener Straße, entwendete ein Täter aus einem Chrysler Jeep ebenfalls eine Handtasche. Auch hier wurde eine Seitenscheibe zerstört. Entwendet wurde jeweils die Tasche in der sich neben der Geldbörse auch diverse Papiere befanden. In allen drei Fällen lagen Rucksack und Handtaschen sichtbar für den Täter im Fahrzeug. Die Polizei weist wiederholt daraufhin, Wertsachen nicht sichtbar im Fahrzeug zu lassen. Weitere Hinweise unter www.polizei-beratung.de Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

