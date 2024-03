Polizei Aachen

POL-AC: Nach medizinischem Notfall: Pkw prallt gegen Baum

Aachen (ots)

Ein 69-jähriger Fahrer ist gestern Nachmittag (24.03.2024) um kurz vor 14 Uhr von der Fahrbahn der Roermonder Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann war in Richtung Aachen Innenstadt unterwegs. Er wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte war ein medizinischer Notfall der Grund für den Unfall. Der 69-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Die Roermonder Straße musste während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden bis etwa 17.30 Uhr gesperrt werden. (am)

