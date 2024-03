Polizei Aachen

POL-AC: Urkundenfälschungen zuhauf - Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Stolberg (ots)

Bei einer Kontrolle des Verkehrsdienstes der Polizei Aachen ist ein Autofahrer aufgefallen, der mit zahlreichen gefälschten Papieren unterwegs war.

Gegen 22 Uhr gestern Abend (21.3.24) hatten die Einsatzkräfte den Mann in seinem Auto an der Birkengangstraße angehalten. Zunächst fiel auf, dass am Kennzeichen eine vermutlich gestohlene "TÜV"-Plakette angebracht und der GTÜ-Stempel in der Zulassungsbescheinigung (Teil 1) gefälscht waren. Als der Mann dann seine ukrainischen Papiere aushändigte, war schnell klar: Auch der ukrainische Führerschein und der ukrainische Aufenthaltstitel waren gefälscht. Eine Fahrerlaubnis besitzt der 44-Jährige, der aus Jordanien stammt und in Stolberg wohnt, nicht.

Die Papiere wurden sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (sk)

