POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2023 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Rote Ampeln überfahren - Polizei sucht Zeugen

In Heilbronn überfuhr ein 44-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Opel Vivaro mehrere rote Ampeln. Der Mann fiel zuerst gegen 18.10 Uhr an der Ampel der Weipertstraße mit der Fügerstraße auf, wo der Opel bei Rotlicht über die Kreuzung in Richtung Europaplatz fuhr. Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, wurde der BMW eines 25-Jährigen beschädigt, weil der Wagen beim Ausweichmanöver gegen einen Bordstein stieß. Der Opel fuhr ohne anzuhalten in Richtung Innenstadt weiter, wo er vom Fahrer des BMWs zunächst zum Anhalten gebracht werden konnte. Nach einem kurzen Gespräch stieg der Opel-Fahrer wieder in seinen Wagen und brauste davon. An der Kreuzung der Weinsberger Straße mit der Oststraße und der Paul-Göbel-Straße überfuhr der Opel erneut eine rote Ampel und gefährdete weitere Verkehrsteilnehmer. Der Opel konnte schließlich im Industriegebiet Weinsberg angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Verkehrsteilnehmer, die an den roten Ampeln gefährdet wurden und weitere Zeugen der Fahrweise des Mannes, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

