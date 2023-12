Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Halterin eines Rottweiler-Mischlings gesucht

Nachdem am Dienstagmorgen eine 58-jährige Spaziergängerin in Bad Mergentheim von einem Hund gebissen wurde, wird nun die Halterin gesucht. Die 58-Jährige war zwischen 09.30 Uhr und 10 Uhr im Ketterwald, in der Nähe der Taubertalklinik, spazieren, als ihr eine Frau mit ihrem Hund entgegenkam. Der Rottweiler-Mischling riss sich unvermittelt los und biss der Spaziergängerin mehrfach in den Oberschenkel. Die Hundehalterin notierte sich im Anschluss zwar die Personalien der Verletzten, meldete sich im Nachgang jedoch nicht bei ihr. Sie wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 50 Jahre - 1,70 m - Schwarzer Pferdeschwanz - Schlank

Die Hundehalterin, bzw. Personen die Angaben zu ihr machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Tauberbischofsheim: Schlauch von Erdgas-Zapfsäule abgerissen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag eine Zapfsäule in der Mergenhtheimer Straße in Tauberbischofsheim. Gegen 10.30 Uhr versuchte er vermutlich mehrfach vergeblich die Erdgas-Zapfsäule am Kassenautomaten freizuschalten. Den Schlauch hatte er bereits in den Tank seines Fahrzeugs eingeführt. Nachdem der Tankvorgang nicht durchgeführt werden konnte, stieg die Person wieder in ihr Fahrzeug und vergas zuvor, den Schlauch wieder zurück in dafür vorgesehene Vorrichtung zu stecken. Beim Anfahren wurde der Schlauch daraufhin von der Zapfsäule abgerissen. Der oder die Unbekannte entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei bittet nun den Verursacher, bzw. Zeugen die Angaben zu ihm oder ihr machen können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell