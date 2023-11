Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - unbekannter Fahrzeugführer verursacht Unfall und fährt davon - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Heute gegen 11.15 Uhr fuhr der 63-jährige Fahrer eines Ford Fusion auf der B70 aus Haren kommend in Richtung Meppen. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Höhe Hemsen die Auffahrt der B70 und beabsichtigte auf die B70 aufzufahren. Ohne die Vorfahrt des 63-Jährigen zu beachten, fuhr der Unbekannte vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen der B70, sodass der Ford Fahrer ausweichen musste und infolgedessen ins Schleudern geriet. Nach mehrmaligen drehen landete mit dem Heck des Fahrzeugs in einer Hecke. Der 63-Jährige sowie seine 62-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, der vermutlich mit einem grauen Kombi unterwegs war, setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell