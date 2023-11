Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Auffahrunfall gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 15.45 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Stadtring i.H. der Hausnummer 54 in Fahrtrichtung Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei soll ein schwarzer Daimler (PKW) einer vor ihm fahrenden 31-jährigen Fahrerin eines Audi A3 aufgefahren sein. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen PKW mit Nordhorner Kennzeichen gehandelt haben. Der darauffolgende Buchstabe soll laut Augenzeugen ein C oder O gewesen sein. Durch den Zusammenstoß wurde die 31-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf den vor ihr stehenden 27-jährigen Fahrer eines Dacia Dokker aufgeschoben. Somit entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden und der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um diese zu kümmern davon. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

