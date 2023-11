POL-EL: Samern - 28-Jährige im Krankenhaus verstorben

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 18. November 0.00 Uhr und 23. November 14.00 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Mercedes CLA im Heckbereich beschädigt. Laut ersten Ermittlungen soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Audi A4 Typ B6 gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in ...

mehr