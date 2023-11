Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - 28-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Samern (ots)

Heute gegen 11.30 Uhr fuhr der 64-jährige Fahrer eines VW Caddy die Ohner Straße (L68) in Richtung Schüttorf. Im Verlauf einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass er am Ende der Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 64-Jährige wurde dabei leicht und seine 28-jährige Beifahrerin schwer verletzt, welche zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt werden.

