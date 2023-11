POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag wurden bei einer Baustelle in der Schüttorfer Straße mehrere Container gewaltsam geöffnet und diverses Spezialwerkzeug mehrerer Firmen entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

