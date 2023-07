Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehreinsatz in Entsorgungsbetrieb erfolgreich abgeschlossen

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 6:24 Uhr zu einem Einsatz in der Hundeicker Straße alarmiert. In einem Entsorgungsbetrieb hatte ein Bagger versehentlich eine Batterie mit dem Greifer beschädigt, was zu einem Entstehungsbrand führte. Dank des schnellen Handelns der Mitarbeiter vor Ort konnte der Brand zunächst eingedämmt werden, bevor die Feuerwehr eintraf. Durch die Leitstelle EN wurden alle drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr zur Unterstützung gerufen. Gemeinsam arbeiteten die Einsatzkräfte daran, den Brand vollständig zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Nachdem der Brand erfolgreich bekämpft wurde, erfolgte die Benetzung des betroffenen Müllhaufens mit Wasser, um mögliche Glutnester abzulöschen. Zudem wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, um eine genaue Kontrolle der Temperatur sicherzustellen und mögliche Wärmequellen aufzuspüren. Der gesamte Einsatz dauerte etwa 45 Minuten, und es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr Gevelsberg bedankt sich ausdrücklich bei den Mitarbeitern des Entsorgungsbetriebs für ihr umsichtiges Handeln, das dazu beigetragen hat, dass der Brand frühzeitig eingedämmt werden konnte.

