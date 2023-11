Nordhorn (ots) - Gestern gegen 15.45 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Stadtring i.H. der Hausnummer 54 in Fahrtrichtung Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei soll ein schwarzer Daimler (PKW) einer vor ihm fahrenden 31-jährigen Fahrerin eines Audi A3 aufgefahren sein. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen PKW mit Nordhorner Kennzeichen gehandelt haben. Der darauffolgende Buchstabe soll ...

mehr