Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Von der Fahrbahn abgekommenes Auto fährt Böschung hinunter

Hausach (ots)

Ein auf dem Fahrzeugdach im Gewässer liegendes Auto war das Resultat eines Verkehrsunfalls in der Einbacher Straße. Ein 34-jähriger Opel-Fahrer war auf der Einbacher Straße vom Brandenkopf kommend in Richtung Hausach unterwegs gewesen, als er offenbar aufgrund von Glätte in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunter fuhr und in einem Gewässer landete. Glücklicherweise konnten sich der 34-Jährige und ein mitfahrendes Kind unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. /ja

