POL-OG: Rastatt - E-Scooter Sturz durch Vorfahrtsmissachtung

Zell am Harmersbach (ots) - Am frühen Dienstagmorgen teilte ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, dass bislang unbekannte Täter, an der Bahnhaltestelle in Kirnbach-Grün, versuchen den dortigen Fahrkartenautomaten gewaltsam zu öffnen und die darin befindliche Geldkassette zu entwenden. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten wenig später am Tatort einen beschädigten und aufgeflexten Fahrkartenautomaten ...

