POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Seesen Unbekannte Täter entwenden aus mehreren LKW in der Küstriner Straße in Seesen eine zur Zeit unbekannte Menge an Kraftstoff. Am 12.12.23 meldet eine ortsansässige Firma in Seesen mehrere aufgebrochene Tankdeckel an verschiedenen LKW auf dem Firmengelände in der Küstriner Straße. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 08.12.23 12:00 Uhr bis 12.12.23 10:00 Uhr liegen. Die Funkstreife vor Ort kann ...

