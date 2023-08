POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Diebstahl aus Geräteschuppen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am 19.08.2023, gegen 23.25 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Neuenburg ein 25-jähriger Mann mit einer Stichverletzung aufgefunden. Der Schwerverletzte, bei dem es sich um einen afghanischen Staatsangehörigen handelt, wurde in eine umliegende Klinik eingeliefert. Hintergründe der Tat und die Umstände des Tatablaufs sind momentan Gegenstand er kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Medienrückfragen bitte ...

